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В Кыргызстане закроют крупные кафе и рестораны из-за коронавируса

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане правительство расширило список ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса в Кыргызстане. Об этом сегодня, 17 марта, на брифинге в правительстве сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Так, теперь граждане Кыргрызстана, приехавшие из иностранных государств будут проходить обязательный 14-дневный домашний карантин.

Кроме того, теперь запрещено проводить культурно-массовые мероприятия и массовые семейные мероприятия в ресторанах.

Также будут закрыты все места общепита, в которых имеется более 50 посадочных мест.

Кроме того, для иностранцев временно закрыт въезд в страну. На кантин закрыты школы и университеты.


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URL: https://www.vb.kg/386221
Теги:
граница, кафе, Бишкек, Кыргызстан, Алтынай Омурбекова
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