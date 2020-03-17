В Кыргызстане закроют крупные кафе и рестораны из-за коронавируса

В Кыргызстане правительство расширило список ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса в Кыргызстане. Об этом сегодня, 17 марта, на брифинге в правительстве сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Так, теперь граждане Кыргрызстана, приехавшие из иностранных государств будут проходить обязательный 14-дневный домашний карантин.

Кроме того, теперь запрещено проводить культурно-массовые мероприятия и массовые семейные мероприятия в ресторанах.

Также будут закрыты все места общепита, в которых имеется более 50 посадочных мест.

Кроме того, для иностранцев временно закрыт въезд в страну. На кантин закрыты школы и университеты.