Соотечественники за рубежом получат особый статус и права в КР

Правительство инициирует запуск национального проекта поддержки соотечественников за рубежом. Участники программы смогут получить специальный документ "Мекен Карт", который гарантирует его обладателю практически те же права, что и гражданину Кыргызстана.

Подробности сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы.

Запуск системы предоставления преференций иностранным гражданам, ранее состоящим в гражданстве КР, "Мекен-Карт" включен в План первоочередных действий Правительства.

"Основным лейтмотивом данной инициативы является сохранение и интенсификация связей с бывшими гражданами КР за рубежом, их детьми и внуками, привлечение в страну интеллектуального капитала и инвестиций через бывших граждан Кыргызской Республики для обеспечения стабильного развития общества и устойчивого роста экономики", - сообщает пресс-служба ГРС.

В ведомстве отмечают, что в Жогорку Кенеше в первом чтении уже принят законопроект депутата Махабат Мавляновой. Этот законопроект предусматривает введение нового правового статуса соотечественника с иностранным гражданством. Для граждан, получивших такой статус предусматривается оформление и выдача удостоверения установленного образца – т.н. Мекен-карт.

Планируется предоставить следующие права соотечественникам:

свободно въезжать в КР и выезжать из Кыргызской Республики без оформления визы с предъявлением Мекен карт (в применении данного механизма нет необходимости гражданам тех стран, в отношении которых действует безвизовый или упрощенный визовый режим);

- проживать и работать в КР без оформления вида на жительство и разрешения на работу;

- лицо, обладающее статусом соотечественника с иностранным гражданством освобождается от регистрации в уполномоченном органе по прибытии в КР.

Реализация этих целей позволит лицам, оформившим иностранное гражданство, сохранять связь с исторической Родиной, облегчить их пребывание, трудовую, экономическую, инвестиционную деятельность и другие аспекты их взаимосвязи с Кыргызстаном.

Лица, получившие статус продолжат пользоваться практически теми же правами, предоставленными гражданам КР. Однако, указанные лица не имеют право избирать и быть избранными, не имеют права занимать должности в государственной и муниципальной службе, в правоохранительных органах, обороны и судебной системе.

Отметим, президент Сооронбай Жээнбеков осенью прошлого года встретился с соотечественниками, проживающими за рубежом. Инициативу внедрения "Мекен карт" поддержали все участники встречи.