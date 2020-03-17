Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Соотечественники за рубежом получат особый статус и права в КР

184  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство инициирует запуск национального проекта поддержки соотечественников за рубежом. Участники программы смогут получить специальный документ "Мекен Карт", который гарантирует его обладателю практически те же права, что и гражданину Кыргызстана.

Подробности сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы.

Запуск системы предоставления преференций иностранным гражданам, ранее состоящим в гражданстве КР, "Мекен-Карт" включен в План первоочередных действий Правительства.

"Основным лейтмотивом данной инициативы является сохранение и интенсификация связей с бывшими гражданами КР за рубежом, их детьми и внуками, привлечение в страну интеллектуального капитала и инвестиций через бывших граждан Кыргызской Республики для обеспечения стабильного развития общества и устойчивого роста экономики", - сообщает пресс-служба ГРС.

В ведомстве отмечают, что в Жогорку Кенеше в первом чтении уже принят законопроект депутата Махабат Мавляновой. Этот законопроект предусматривает введение нового правового статуса соотечественника с иностранным гражданством. Для граждан, получивших такой статус предусматривается оформление и выдача удостоверения установленного образца – т.н. Мекен-карт.

Планируется предоставить следующие права соотечественникам:

свободно въезжать в КР и выезжать из Кыргызской Республики без оформления визы с предъявлением Мекен карт (в применении данного механизма нет необходимости гражданам тех стран, в отношении которых действует безвизовый или упрощенный визовый режим);

- проживать и работать в КР без оформления вида на жительство и разрешения на работу;

- лицо, обладающее статусом соотечественника с иностранным гражданством освобождается от регистрации в уполномоченном органе по прибытии в КР.

Реализация этих целей позволит лицам, оформившим иностранное гражданство, сохранять связь с исторической Родиной, облегчить их пребывание, трудовую, экономическую, инвестиционную деятельность и другие аспекты их взаимосвязи с Кыргызстаном.

Лица, получившие статус продолжат пользоваться практически теми же правами, предоставленными гражданам КР. Однако, указанные лица не имеют право избирать и быть избранными, не имеют права занимать должности в государственной и муниципальной службе, в правоохранительных органах, обороны и судебной системе.

Отметим, президент Сооронбай Жээнбеков осенью прошлого года встретился с соотечественниками, проживающими за рубежом. Инициативу внедрения "Мекен карт" поддержали все участники встречи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386234
Теги:
ГРС, права человека, правительство, соотечественники, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  