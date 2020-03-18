В КР достаточно запасов продовольствия и лекарств - обращение Жээнбекова

Президент Сооронбай Жээнбеков обратился к кыргызстанцам в связи с ситуацией с коронавирусом в республике. Глава государства призвал народ не поддаваться паническим настроениям, соблюдать меры предосторожности и объединиться, чтобы достойно пройти испытание.

Президент подчеркнул, что в стране имеется достаточно запасов продовольствия, лекарств и медицинских изделий. Врачи работают круглосуточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся, а также обеспечить безопасность остальных.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что правоохранительные органы следят за порядком и будут жестко пресекать любые попытки сеять панику и спекулировать на товарах первой необходимости, а также попытки нарушить условия карантина и изоляции.

Текст обращения:

Вместе с мировым сообществом и на нашу долю выпало испытание по противостоянию и борьбе с коронавирусом. К сожалению, и в нашей стране зарегистрированы случаи заразившихся этой инфекцией. В такой ситуации самой главной задачей государства является охрана здоровья всего народа. В настоящее время медицинская ситуация в стране находится под полным контролем.

Наши медицинские работники имеют достаточную квалификационную подготовку, они знают, как нужно лечить этот недуг. В эти дни требуются слаженные действия государственных органов, местной власти и населения. Я призываю вас всех строго соблюдать порядок. Ныне каждый гражданин, каждый родитель ответственен за здоровье всего общества. Каждая семья обязана полностью соблюдать требования личной гигиены.

Не стоит без необходимости выходить из дома и следует максимально сократить встречи с другими людьми. При первом обнаружении симптомов болезни следует оставаться дома, нужно никуда не ходить и связаться по телефону с врачом.

Каждый гражданин, приезжающий из-за рубежа, должен неукоснительно соблюдать условия обсервации и домашнего карантина. Все попытки игнорирования и несоблюдения этих требований будут жестко пресекаться.

Необходимо приостановить различные собрания, развлекательные мероприятия, торжества и массовые мероприятия. В школах временно приостановлены занятия. Высшие учебные заведения переведены на дистантное обучение. Границы, пропускные пункты, аэропорты работают с соблюдением жесткого порядка. Охрана общественного порядка, контроль над въездом и выездом из страны проводятся в усиленном режиме.

Уважаемые соотечественники!

У нас достаточно запасов продовольствия, лекарств и медицинских изделий. Государственные органы и местные органы власти проводят непрерывную работу по постоянному обеспечению населения данными товарами. Нет повода для беспокойств. Необходимо с большой ответственностью отнестись к сегодняшней ситуации.

Не останутся без ответа попытки посеять панику, нарушить общественный порядок. Не допустим необоснованное поднятие цен на продовольствие и лекарственные средства.

Все виновные будут привлечены к ответственности.

Сейчас каждому из нас необходимо отказаться от преследования своих личных интересов и следовать нашей вековой народной мудрости "элибиз аман болсун, эл арасында мен аман болоюн" ("пусть живет и здравствует наш народ, пусть и я буду здоров среди народа").

Дорогие соотечественники!

Государственные органы делают все необходимое для защиты населения от коронавируса. В наших пограничных заставах, контрольно-пропускных пунктах и аэропортах предприняты решительные меры для защиты от вируса. Медики работают круглосуточно, они имеют необходимую профессиональную подготовку.

Временно закрыты массовые развлекательные заведения и отменены массовые мероприятия. Установлен усиленный режим охраны общественного порядка, а также ограничен въезд в страну. Дальнейший успех зависит не только от усилий органов государственной власти, но и от поведения каждого из нас. Призываю вас не поддаваться панике, соблюдать все меры предосторожности.

В стране имеется запас продовольствия в достаточных объемах. Нет нехватки лекарственных средств и медицинских препаратов.

Все спекулятивные попытки будут жестко пресекаться. Призываю всех кыргызстанцев к гражданской ответственности! Только совместными усилиями и соблюдением жесткой дисциплины мы добьемся успеха!

Уважаемые соотечественники!

Только совместными усилиями мы сумеем победить эту напасть. Нам всем необходимо объединиться во имя единой цели и четко выполнять установленные условия. Мы только тогда добьемся успеха, если каждый гражданин будет осознавать свою гражданскую ответственность и своим разумным поведением внесет лепту в данную борьбу!

Пришло время испытания, когда нам всем следует объединиться в единый кулак и слаженно действовать ради успеха. Наши предки сумели пройти через многие перипетии судьбы, опираясь на мудрость народа. Бог даст, мы сумеем выйти с честью и из этого испытания, не уронив человеческое достоинство и национальную честь. Пусть Всевышний оберегает наш народ, пусть на нашей благодатной земле царят мир и благоденствие!".