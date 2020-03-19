Банкам рекомендовано дать отсрочку по кредитам минимум на три месяца

Национальный банк принял постановление, запретив коммерческим банкам начислять комиссии, штрафы и неустойки. Кроме того, им рекомендуется ввести отсрочку по кредитам минимум на три месяца. Постановление принято накануне, 18 марта, правлением Нацбанка.

Временные требования для коммерческих банков вводятся в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Временные требования к деятельности коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных организаций, которые вводит Нацбанк:

запрещается начислять и взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров; запрещается налагать и взимать штрафные санкции, в том числе неустойку (штраф/пени) на заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитными договорами; рекомендуется предоставить отсрочку по платежам выданных кредитов, как минимум, на три месяца; разрешается не ухудшать категорию классификации кредитов при изменении условий кредитных договоров, в том числе реструктуризации и проведении мониторинга для заемщиков, на предпринимательскую деятельность которых оказали влияние ограничения, введенные в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Указанные меры будут действовать до принятия соответствующего решения Национального банка Кыргызской Республики в зависимости от экономической и социальной ситуации в стране.