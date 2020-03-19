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Банкам рекомендовано дать отсрочку по кредитам минимум на три месяца

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- Екатерина Улитина
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Национальный банк принял постановление, запретив коммерческим банкам начислять комиссии, штрафы и неустойки. Кроме того, им рекомендуется ввести отсрочку по кредитам минимум на три месяца. Постановление принято накануне, 18 марта, правлением Нацбанка.

Временные требования для коммерческих банков вводятся в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Временные требования к деятельности коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных организаций, которые вводит Нацбанк:

  1. запрещается начислять и взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров; 
  2. запрещается налагать и взимать штрафные санкции, в том числе неустойку (штраф/пени) на заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитными договорами; 
  3. рекомендуется предоставить отсрочку по платежам выданных кредитов, как минимум, на три месяца; 
  4. разрешается не ухудшать категорию классификации кредитов при изменении условий кредитных договоров, в том числе реструктуризации и проведении мониторинга для заемщиков, на предпринимательскую деятельность которых оказали влияние ограничения, введенные в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. 

Указанные меры будут действовать до принятия соответствующего решения Национального банка Кыргызской Республики в зависимости от экономической и социальной ситуации в стране.


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URL: https://www.vb.kg/386278
Теги:
банковский сектор, кредит, штраф, Кыргызстан, НБКР
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