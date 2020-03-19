Мэрия Бишкека просит воздержаться от посещения кладбищ

Бишкекское агентство ритуальных услуг мэрии города Бишкек убедительно просит временно воздержаться от посещения кладбищ города.

Пресс-служба мэрии отмечает, что ежегодно ряд бишкекчан отмечают религиозный праздник корейской Пасхи, традиционно в эти дни горожане массово приезжают на кладбища. В этом году дата празднования попадает на 5 апреля.

В связи с введением в столице повышенного режима готовности, мэрия просит горожан не выходить на улицу без надобности, не приезжать на кладбища, максимально соблюдать правила личной гигиены.

Бишкекское агентство ритуальных услуг: 370271