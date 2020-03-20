Почему не сбылся прогноз правительства о курсе сома? Ответ Нацбанка

На мировых рынках постоянно происходят события, которые влияют на курс национальной валюты и на экономику Кыргызстана. Об этом в ходе брифинга заявил глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

Ранее он и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявляли, что по прогнозам, курс доллара будет держаться на отметке в 73 сома. Накануне, он вырос вырос до 85 сомов.

- Когда составлялся тот прогноз ситуация была другой. Федеральная резервная служба США еще не приняла решение о снижении ставки, была другая цена на нефть, золото еще не снижалось в цене. В мире постоянно происходят изменения. У нас тесные торговые связи со странами ЕАЭС и происходящее на мировых рынках не может не сказываться на нашей экономике, - сказал Толкунбек Абдыгулов.

Он подчеркнул, что в резком падении курса сома свою роль сыграл повышенный спрос на доллары у населения.

- Всегда в моменты резкого повышения курса доллара начинается паника, - сказал глава Нацбанка.

Он советует кыргызстанцам не паниковать - в течение нескольких дней курс покупки и продажи доллара установится. Нацбанк в свою очередь будет предпринимать меры для сглаживания резких колебаний курса.

- Резервов для этих целей в Нацбанке более чем достаточно. В республике нет дефицита долларов или сомов, - заключил он.

Сегодня, валютные резервы Национального Банка составляют 2,3 млрд долларов.