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Неизвестные "дезинфекторы" распыляют снотворное и грабят людей? Ответ МВД

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- Оксана Гут
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МВД КР проводит работу по выявлению лиц, которые занимаются распространением ложных и провокационных слухов, фейковой информацией на фоне возможных угроз заражения коронавирусом. Поэтому в ведомстве настоятельно рекомендуют воздержаться от распространения недостоверной информации и не подаваться панике.

Так, на данный момент в социальных сетях распространяется информация о том, что неизвестные люди в масках под предлогом проведения дезинфекции дома, распыляют снотворное и совершают преступления.

"Эта информация не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе МВД КР.

В отношении распространителей ложных информации будут приниматься жесткие меры. В частности, за заведомо ложное сообщение о совершении преступления грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 344 УК КР.

При этом, сообщать о возможных фактах распространения ложных сообщений в органы внутренних дел Кыргызской Республики можно по телефону – 102.

Отмечается, что официальная информация про коронавирус регулярно распространяется оперативным штабом, который работает круглосуточно по всей стране.

К слову, в Республиканском штабе по COVID-19 сегодня также сообщили, что медицинские и другие работники госорганов не осуществляют подомовой обход для осмотра и обработки жилищных помещений.


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URL: https://www.vb.kg/386321
Теги:
МВД, уголовная ответственность, Кыргызстан, медики, коронавирус, ложное сообщение
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