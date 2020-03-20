Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане из-за коронавируса запретили охоту

187  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На всей территории Кыргызстана введен временный запрет на весеннюю охоту. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООС и ЛХ).

Запрет вводится в целях усиления  предотвращения угрозы возникновения коронавирусной инфекции. Приказ уже подписал глава ГАООС и ЛХ Мирслав Аманкулов.

Департамент сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий будут проводить разъяснительную работу, а также совместные с правоохранительными органами рейды по выявлению нарушителей природоохранного законодательства. В случае нарушения запрета будут принимать жесткие меры в рамках закона.

В связи с этим, сотрудники Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООС и ЛХ переходят на усиленный режим несения службы.

Также во избежание дальнейшего распространения коронавируса Мирослав Аманкулов дал поручение  руководителям структурных и подведомственных подразделений ГАООС и ЛХ периодически проводить дезинфекционные работы в административных зданиях, в кабинетах и усилить пропускной режим, а также строго соблюдать порядок и требования личной гигиены, надевать медицинские маски и пользоваться антисептическими средствами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386337
Теги:
охота, эпидемия, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  