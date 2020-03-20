В Кыргызстане из-за коронавируса запретили охоту

На всей территории Кыргызстана введен временный запрет на весеннюю охоту. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООС и ЛХ).

Запрет вводится в целях усиления предотвращения угрозы возникновения коронавирусной инфекции. Приказ уже подписал глава ГАООС и ЛХ Мирслав Аманкулов.

Департамент сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий будут проводить разъяснительную работу, а также совместные с правоохранительными органами рейды по выявлению нарушителей природоохранного законодательства. В случае нарушения запрета будут принимать жесткие меры в рамках закона.

В связи с этим, сотрудники Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООС и ЛХ переходят на усиленный режим несения службы.

Также во избежание дальнейшего распространения коронавируса Мирослав Аманкулов дал поручение руководителям структурных и подведомственных подразделений ГАООС и ЛХ периодически проводить дезинфекционные работы в административных зданиях, в кабинетах и усилить пропускной режим, а также строго соблюдать порядок и требования личной гигиены, надевать медицинские маски и пользоваться антисептическими средствами.