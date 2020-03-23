Мукомолы Кыргызстана получат 800 млн сомов льготных кредитов

Для мукомольных предприятий для покупки зерна предусмотрено 800 млн сомов льготных кредитов . Об этом сегодня в ходе брифинга в правительстве сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

- Деньги должны быть потрачены на покупку зерна. Это одна из мер, которую предусматривает правительство для продовольственной безопасности. Кроме того, ведется постоянная работа с поставщиками и торговыми сетями, направленная на то, чтобы сохранить регулярные поставки продуктов первой необходимости в магазины и на рынки, - сказал Эркин Асрандиев.

Он добавил, что на основные продукты питания введено государственное регулирование цен, чтобы не допустить резких скачков стоимости.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции границы Кыргызстана с соседними странами закрытыми. Однако, для грузы проходят границы без ограничений.