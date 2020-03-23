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Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами мира

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- Евгений Денисенко
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Росавиация сообщила о сокращении с 23 марта пассажирских авиаперевозок со всеми государствами. Это решение принято, как отмечается, в связи с обострением ситуации, вызванным распространением коронавируса.

Вместе с тем, по информации Росавиации, исключение составят регулярные рейсы из Москвы в зарубежные столицы и крупные города и обратно. Также будут разрешены чартерные рейсы, при условии перевозки на них в пункты назначения граждан иных государств или в Россию ее граждан.

Комментируя эту новость, в посольстве КР в РФ сообщили, что в случае с Кыргызстаном сохраняется ранее установленный российской стороной режим авиасообщения. А именно – в неделю будут выполняться три рейса: Москва - Бишкек, Москва–Ош, Новосибирск–Бишкек.

Одновременно, как проинформировали в дипмиссии, совместными усилиями правительства Кыргызстана и посольства КР в РФ во взаимодействии с авиаперевозчиками сейчас прорабатывается возможность организации дополнительный рейсов для возвращения граждан КР на родину. В каждом случае, при положительном решении вопроса, о дате вылета будет сообщаться заранее.


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URL: https://www.vb.kg/386402
Теги:
авиация, Россия, Кыргызстан, коронавирус
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