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"Сложно будет без работы тем, кто жил от зарплаты до зарплаты!"

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- Виктория Гунгер
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Сложно будет терпеть без работы тем, кто жил от зарплаты до зарплаты, тем, кто тачки таскал и на базаре стоял, зарабатывая на ежедневный хлеб. Я понимаю, что мы не в состоянии обеспечить всех, но хотя бы организовать помощь малоимущим мы обязаны. Об этом в соцсетях пишут кыргызстанцы.

Они отмечают, что тысячи людей остались без работы и большинство из них - без всяких накоплений. Как правительство думает им помогать? Или опять как всегда "денег нет, но вы держитесь"??

- У нас не Европа и не Америка, людей, которые зарабатывали одним днем, очень много. Они не могут позволить себе не работать! Никто не будет кормить их и их детей. Коронавирус ничто для людей, у которых дома плачут голодные дети, - написал пользователь Ovivian.


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URL: https://www.vb.kg/386473
Теги:
безработица, гуманитарная помощь, правительство, Кыргызстан, коронавирус
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