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В теплом месяце апреле заморозки не исключены

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- Александр Тузов
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По данным официального прогноза Министерства чрезвычайных ситуаций и его Кыргызгидромета, в нынешем апреле почти по всему Кыргызстану погода обещает быть чуть теплее обычного (подтверждение теории нынешнего глобального потепления?).

Чуйская область. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1...1,5 градуса выше климатической нормы и составит +12...+14, в Кеминской долине и предгорных районах +6...+8.

В течение апреля Золотую долину ждет колебание температуры воздуха ночью от +1...+6 до +8...+13, днем от +14...+19 до +23...+28.

В Кеминской долине и предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...+5 до +6...+11, в отдельные дни месяца в ночные и утренние часы возможны заморозки до –1...–3, днем колебание температуры от +11...+16 до +19...+24.

Таласская область. Среднемесячная температура воздуха на 1...1,5 градуса выше климатической нормы и составит +10...+12.

В течение апреля колебания температуры ночью от 0...+5 до +8...+13, в отдельные дни в ночные и утренние часы возможны заморозки до –1...–3, днем ожидается колебание температуры воздуха от +14...+19 до +23...+28.

Иссык–Кульская область. Среднемесячная температура около климатической нормы и составит +7...+9.

В течение апреля колебания температуры воздуха ночью от –3...+2 до +3...+8, днем от +6...+11 до +13...+18.

Баткенская, Джалал–Абадская и Ошская области. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1...1,5 градуса выше климатической нормы и составит +13...+15, в предгорных районах +11...+13.

В течение апреля колебания температуры ночью от +3...+8 до +9...+14, днем от +13...+18 до +23...+28.

В предгорных районах колебание температуры воздуха ночью от +1...+6 до +7...+12, в отдельные дни в ночные и утренние часы возможны заморозки до 0...–2, днем колебания температуры от +11...+16 до +18...+23.

Нарынская область. Среднемесячная температура около климатической нормы - +7...+9.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от –4...+1 до +2...+7, днем от +7...+12 до +13...+18.

экскурс

Интересно, как это все по данным более чем 100–летних метеорологических наблюдений в Пишпеке - Фрунзе - Бишкеке?

Оказывается, точно установлено: хотя апрель у нас нередко бывает по–летнему жарким, однако вероятность заморозков в нашей части Чуйской долины остается высокой. Это большая опасность для садов, виноградников и огородов. Весенние заморозки обычно прекращаются ближе к середине апреля.

Средняя продолжительность солнечного сияния в Бишкеке в апреле на 45 часов больше, чем в марте. Она составляет 202 часа. Долгота дня к концу месяца на широте столицы увеличивается еще на 1 час 20 минут и составит 30 апреля ровно 14 часов.

За весь период метеорологических наблюдений аномально теплым в Пишпеке - Фрунзе - Бишкеке оказалось 18 апреля 1946 года, тогда воздух прогрелся до 34,7 градуса.

А рекорд самой низкой температуры апреля принадлежит 1960 году, когда в столице столбик термометра 9 числа опустился до отметки –12,3 градуса.

И еще интересный факт: в нашей столице обычно максимум осадков именно в апреле - 70 миллиметров, почти вдвое больше, чем в среднем в каждом месяце.


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URL: https://www.vb.kg/386541
Теги:
погода, Кыргызстан
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