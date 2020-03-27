Из-за коронавируса перенесен всемирный праздник русского языка

Всемирная просветительская акция "Тотальный диктант", в которой уже несколько лет участвовали и многие граждане Кыргызстана, перенесена на осень. Об этом сообщили в штабе "ТД".

Напомним, что цель этой ежегодной образовательной акции в форме добровольного диктанта для всех желающих - дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. В Кыргызстане "Тотальный диктант" впервые проходил в 2014 году. С тех пор местом его проведения становился не только Бишкек, но и Кант, Ош, другие населенные пункты республики.

"Тотальный диктант" состоялся уже 16 раз и никогда не нарушал традиций: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. Огромные подготовительные усилия всех без исключения организаторов проекта по всему миру не давали даже зародиться мысли о переносе даты акции по какой-либо причине. Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только (или не столько) о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения", - констатировали в штабе "ТД".

Здесь сообщили, что в последнее время получали сотни сообщений об отказе от участия в акции площадок, городов, целых стран: "Это, безусловно, не инициатива организаторов, а рекомендации и запреты муниципальных органов территории, где проводится "Тотальный диктант".

"Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: "Тотальный диктант" переносится на осень 2020 года. Это было самое сложное решение за всю историю проекта, но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным ― это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России. Мы же делаем проект не для галочки, а для того, чтобы каждый мог принять участие в самом большом празднике русского языка, а это условие выполнить 4 апреля не удастся" (на этот день была назначена ранее данная акция).

Одним из вариантов решения вопроса, как отмечается, был перевод "Тотального диктанта" в онлайн-режим: "Но для многих участие в Тотальном диктанте ― это особый ритуал с приходом на площадку, "живым" диктатором, ручкой и бланком, и они не готовы менять это на онлайн-формат".

Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна в ближайшие дни. "Освободившееся время до осени мы используем для создания новых онлайн-курсов, обдумаем возможность продления курсов подготовки к Тотальному диктанту и приложим максимум усилий, чтобы наши участники смогли узнать еще больше о нормах русского языка и правилах правописания", - проинформировали в штабе проекта.