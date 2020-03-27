В Оше в собственном сарае повесилась молодая женщина

В Оше молодая девушка совершила самоубийство. Информацию VB.KG подтвердили в УВД южной столицы.

Сообщается, что в ночь с 25 на 26 марта примерно в 00:30 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что жительница села Кенеш И.Э. 1997 года рождения найдена повешенной в собственном доме.

На место выехала оперативная группа. Выяснилось, что молодая женщина - уроженка Баткенской области. В ноябре 2019 года вышла замуж и переехала к мужу в село Кенеш. Тело было найдено в сарае их дома. Основная версия - суицид.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.