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Минфин: Мы приложим все усилия, чтобы вовремя выплачивать пособия и пенсии

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- Оксана Гут, Екатерина Улитина
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Кредит МВФ Кыргызстану в 120 млн долларов послужит катализатором для стимулирования другой донорской помощи со стороны международных финансовых институтов. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр финансов КР Бактыгуль Жээнбаева.

Она отметила, что Кыргызстан первым в мире получит от МВФ средства на борьбу с COVID-19. Из них $80,6 млн выделят в рамках механизма по Инструменту быстрого финансирования (RFI) и $40,3 млн – в рамках Механизма быстрого кредитования для удовлетворения неотложных потребностей платежного баланса (RCF), возникших в результате вспышки пандемии коронавируса.

"Мы хотим обратить внимание на то, что кредит льготный и он пойдет на поддержку бюджета страны. Вспышка пандемии ослабила макроэкономические перспективы страны, показала разрыв платежного баланса, который оценивается в 400 млн долларов. Ресурсы, выделяемые МВФ, помогут обеспечить поддержку бюджета, увеличить возможности по исполнению обязательств, минимизировать экономические последствия, вызванные пандемией, увеличить доверие к развитию экономики в ближайшей перспективе", - сказала Жээнбаева.

В настоящее время, подчеркнула глава Минфина, государством осуществляются все запланированные выплаты по пособиям, зарплатам, пенсиям и прочии.

"Мы и в дальнейшем приложим все усилия, что выполнять свои финансовые обязательства в полной мере и своевременно", - заключила она.


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URL: https://www.vb.kg/386571
Теги:
МВФ, Министерство финансов, Кыргызстан, Бактыгуль Жээнбаева, коронавирус
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