Подозреваемый в убийстве кримавторитета Лимонти дал показания

Подозреваемый в убийстве криминального авторитета Алмаза Сулайманова по кличке Лимонти сам приехал в милицию. По факту начато досудебное производство. Об этом сообщили в УВД Нарынской области.

По данным милиции, 28 марта примерно в 12:50 часов в городе Нарын столкнулись автомашины марок "Тойота Пассо" и "Лексус 570". Далее между водителями произошел конфликт, в результате которого они нанесли друг другу ножевые ранения.

Сулайманов от полученных травм скончался на месте.

В УВД Нарынской области гр. Ш.М. 1995 года рождения с повинной приехал сам.