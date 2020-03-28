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Подозреваемый в убийстве кримавторитета Лимонти дал показания

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- Оксана Гут
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Подозреваемый в убийстве криминального авторитета Алмаза Сулайманова по кличке Лимонти сам приехал в милицию. По факту начато досудебное производство. Об этом сообщили в УВД Нарынской области.

По данным милиции, 28 марта примерно в 12:50 часов в городе Нарын столкнулись автомашины марок "Тойота Пассо" и "Лексус 570". Далее между водителями произошел конфликт, в результате которого они нанесли друг другу ножевые ранения.

Сулайманов от полученных травм скончался на месте.

В УВД Нарынской области гр. Ш.М. 1995 года рождения с повинной приехал сам.


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URL: https://www.vb.kg/386610
Теги:
Нарын, ОПГ, убийство, Кыргызстан, криминал, УВД
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