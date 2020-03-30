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Коронавирус в КР. Как школьники будут учиться в четвертой четверти?

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане с 8 апреля начнется дистанционное обучение для школьников. Об этом сообщили в Министерстве образования.

Так, с 8 апреля для учащихся с 1-4 класса видеоуроки будут транслироваться на телеканале "Баластан", для учащихся 5-11 телеканал.

В настоящее время учителя столичных школ в срочном порядке записывают видеоуроки.

В Кыргызстане карантин для школьников продлят как минимум до 15 апреля, а возможно и до конца учебного года. В Министерстве образования продумывают варианты того, как будут проходить удаленно выпускные и вступительные экзамены, а также защита дипломных работ. Однако, пока эти вопросы пока не решены.


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URL: https://www.vb.kg/386629
Теги:
дети, образование, школа, Кыргызстан, учителя, коронавирус, Министерство образования
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