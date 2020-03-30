Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ГКНБ нашел еще двух дезинформаторов о коронавирусе

94  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Госкомитет национальной безопасности выявил кыргызстанок, распространявших ложные слухи о случае заражения коронавирусом в Панфиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий обнаружены две житнльницы Панфиловского района Чуйской области - К.Н. и Ж.Ж.. Они делились в социальных сетях ложной информацией о том, что в больнице города Кайынды якобы у гражданина Таджикистана выявлен коронавирус.

С женщинами провели профилактическую беседу. Они раскаялись и попросили прощения у народа.

Их действиям будет дана юридическая оценка.

ГКНБ напоминает, что республиканский штаб по коронавирусу работает в круглосуточном режиме по всей республике и необходимую информацию можно получить по телефону доверия 0 (312) 88-16-84.

Отметим, за за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386640
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, коронавирус, фейк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  