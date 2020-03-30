ГКНБ нашел еще двух дезинформаторов о коронавирусе

Госкомитет национальной безопасности выявил кыргызстанок, распространявших ложные слухи о случае заражения коронавирусом в Панфиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий обнаружены две житнльницы Панфиловского района Чуйской области - К.Н. и Ж.Ж.. Они делились в социальных сетях ложной информацией о том, что в больнице города Кайынды якобы у гражданина Таджикистана выявлен коронавирус.

С женщинами провели профилактическую беседу. Они раскаялись и попросили прощения у народа.

Их действиям будет дана юридическая оценка.

ГКНБ напоминает, что республиканский штаб по коронавирусу работает в круглосуточном режиме по всей республике и необходимую информацию можно получить по телефону доверия 0 (312) 88-16-84.

Отметим, за за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.