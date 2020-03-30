COVID-19 в КР. Какая сумма штрафа за нарушение комендантского часа?

За нарушение комендантского часа детей и взрослых будут штрафовать. Об этом сообщают в комендатуре Бишкека. При этом, сумма штрафа неизвестна.

Отметим, только за первую ночь введения комендантского часа были задержаны 6 несовершеннолетних. За них несут ответственность родители или опекуны.

По телефону горячей линии бишкекской комендатуры проинформировали, что штраф за нарушение комендантского часа составляет от 500 сомов до 3 тысяч сомов. Однако, официально, в комендатуре это не подтверждают и не опровергают. Пресс-секретарь Улан Джумаков пообещал, что сделал запрос и прокомментирует вопрос позже.

Известно, что задержанных доставляют в ближайшее отделение милиции и отпускают после завершения комендантского часа. Однако, во время ЧП срок задержание может составить до трех суток.

Тем временем, в социальных сетях и в месенджерах распространяется различная информация о наказаниях за нарушение правил режима ЧП в Бишкеке. Утверждается, что граждан штрафуют за нахождение на улице без уважительной причины на 260 тысяч сомов. Также сообщается, что штраф положен людям, которые находятся на улице без масок. Достоверной информации по данным вопросам нет.

Напомним, в Бишкеке, Ош, Джалал-Абаде и в ряде других районов с 25 марта действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса. Въезд в города закрыт, в Бишкеке перекрыта центральная часть города, введен комендантский час и ряд других ограничений.