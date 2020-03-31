Бишкекский детский театр "Маугли" готовится покорять Москву

Школьный кукольный театр "Маугли" из Бишкека получил приглашение на XII Фестиваль детских любительских театров кукол "Первые шаги 2020". Москву юные артисты намерены покорить спектаклем "Апенди и Бай", созданным по мотивам кыргызских народных сказок, и эстрадным номером "Бегемот".

Данный смотр организован Фондом развития детских кукольных театров совместно с Московским государственным музеем "Дом Бурганова" при поддержке Фонда Президентских грантов. Пройти праздник театра должен в российской столице с 16 по 23 мая.

Участникам предлагались на выбор два направления: концертный номер и отрывок из спектакля. Артисты бишкекского театра "Маугли" решили испытать себя и в том, и в другом. Жюри же под председательством доктора искусствоведения, профессора, члена президиума Российской академии художеств, академика РАХ, народного художника РСФСР, лауреата Госпремии СССР Александра Бурганова определят победителей и вручат награды по нескольким номинациям. Это лучший актерский ансамбль, мастерство кукловождения, поиск новых выразительных средств, оригинальность, лучшая сценография, первые шаги в искусстве, приз зрительских симпатий, лучшее исполнение женской и мужской ролей, лучший актер второго плана. И, конечно же, Гран-при в категориях "Концертный номер" и "Отрывок из спектакля".

Как рассказала VB.KG основатель и бессменный руководитель театра "Маугли" Ольга Векуа, в Москву должна лететь группа, состоящая из 14 человек: десять артистов (школьники и две студентки – выпускницы АУВК № 6 имени И. В. Панфилова, на базе которого существует коллектив), и четверо сопровождающих взрослых.

"Группа у нас замечательная. Все юные артисты очень талантливые. Все, кто видел их на сцене в Бишкеке, или подмостках других российских фестивалей, куда мы выезжали, могли в этом убедиться. Кстати, дети сами делают кукол для всех наших спектаклей и представлений", - говорит Ольга Векуа.

Готовиться к выступлениям в Первопрестольной артисты театра "Маугли" начали еще до закрытия на карантин всех учебных заведений в стране. Затем встречи и репетиции пришлось прервать. Но юные артисты не теряют оптимизма. Билеты куплены. В Москве коллектив будут ждать 15 мая. А значит, как только можно будет снова встречаться, они начнут усиленно готовиться к фестивалю.

"В ситуации, в которой сейчас оказался весь мир, мы должны оставаться дома. Чтобы не заболеть, чтобы вернуться к привычной жизни, чтобы сбылось все то, о чем мы мечтаем, нужно потерпеть и соблюдать все рекомендации. Я очень надеюсь, что когда карантин закончится, мы снова соберемся, все вспомним, отрепетируем, поедем в Москву и всех там "порвем"! А пока каждый может репетировать свою роль у себя дома", - добавляет Ольга Векуа.

Справка "ВБ":

Школьный кукольный театр "Маугли" основан в 1996 году на базе АУВК № 6 имени И. В. Панфилова. В 2020 году коллективу исполняется 24 года. За это время в нем сменилось несколько поколений артистов: ученики с 1 по 10 классы.

Театром было создано множество спектаклей: "Кот в сапогах", "Лунатик в городе", "Красная шапочка", "Мойдодыр", "Шейдулла-лентяй", "Винни Пух идет в гости", "Волшебные подарки" по мотивам китайских народных сказок и другие. Также юные артисты радовали публику разными кукольными шуточными номерами.

Коллектив регулярно принимает участие в городских и республиканских конкурсах и фестивалях, имеет много наград. В 2010 году на Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества "Будущее планеты" в Санкт-Петербурге театр стал лауреатом второй степени. А в 2018 году на Всероссийском конкурсе "Весенняя капель" в том же Санкт-Петербурге "Маугли" стал лауреатом уже первой степени.