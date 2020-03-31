Акылбек Осмоналиев: В первый же день мы не пустили 367 автомобилей

О том, какова санитарно-эпидемиологическая ситуация в Иссык-Кульской области и как потенциальному распространению коронавируса противостоят власти и жители, VB.KG рассказал полномочный представитель правительства в регионе Акылбек Осмоналиев.

Какие меры предпринимают власти региона в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией?

- Прежде всего, был создан областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом из 22 человек, куда входят руководители областных госструктур, включая правоохранительные органы. В пяти районах области, а также в городах областного подчинения созданы собственных штабы. Потом было принято решение о закрытии въезда в область. Областной оперативный штаб рассматривал эту возможность еще до принятия решения правительством. После того, как 22 марта был объявлен режим ЧС, в тот же день были экстренно организованы два санитарно-карантинных пункта: один в Балыкчы, другой – со стороны Нарынской области – на участке Кызыл-Омпол.

- Это было необходимо?

- На мой взгляд, да. В обычные дни число автомобилей со стороны Чуйской области на Иссык-Куль составляет примерно 1000 машин в сутки, а в день закрытия области мы насчитали более 2100 автомобилей. То есть транспортный поток в нашу сторону вырос в два с лишним раза, хотя ранее 17 марта областным штабом было принято решение о том, чтобы все курортно-оздоровительные учреждения, дома отдыха и пансионаты, вне зависимости от формы собственности, приостановили свою работу.

- Куда же ехали все эти люди?

- У многих жителей Бишкека и Чуйсткой области здесь есть коттеджи собственные или квартиры, которые они могут использовать сами или сдавать. После того, как в Бишкеке был объявлен режим ЧП, наверное, многие захотели выехать в курортно-рекреационную зону. Но мы все еще считаемся благополучной с точки зрения эпидемиологической ситуации областью, поэтому не могли допустить неконтролируемого потока людей из других регионов. Было решено пропускать по паспортам только жителей региона.

- Сколько автомобилистов вынуждены были вернуться?

- В первый же день нам пришлось развернуть 367 автомобилей. Это было нелегко. Хотя на тот момент в стране уже действовал режим ЧС, многие спорили, пытаясь добиться, чтобы их пропустили, ссылались на свои конституционные права.

- А внутри области перемещения разрешены?

- Мы пытаемся сделать все, чтобы максимально соблюсти рекомендации медиков о сокращении контактов между людьми, поэтому 24 марта областной штаб принял решение ограничить передвижения между районами и населенными пунктами региона. И я хотел бы выразить благодарность жителям сел Иссык-Кульской области: они с пониманием отнеслись к мерам по борьбе с коронавирусом и дисциплинированно, четко выполняют все решения областного оперативного штаба. Кроме того, был введен пропускной режим, утвержден перечень государственных структур, которые имеют право выдавать пропуски. Образцы пропусков разослали через интернет. Надо отметить, что в этом нам здорово помогла цифровизация. Сейчас все совещания, кроме селекторных, мы проводим в режиме онлайн, всей документацией обмениваемся через интернет.

- Вы сказали, что в селах установить новые правила было легче. А что происходило в городах?

- Навести порядок в Караколе и Балыкчы было трудно. Особенно в Караколе. Мы пытались силами МВД, сотрудников Пограничной службы и государственных структур перевести город на новый режим. Просили людей сидеть дома. Однако, несмотря на все ограничения в городе был большой наплыв людей. Мы стали выяснять, как выдают пропуски. Оказалось, что нужно ужесточать условия их выдачи, чтобы их выдавали только тем, кому это действительно необходимо. Например, владельцам продовольственных магазинов. Кроме того, пришлось решить вопрос количества служащих во всех государственных сферах, а также в банках. Было решено, что банки будут принимать заемщиков по дате, указанной в графике выплат в договоре. Тем не менее, вскоре стало ясно, что у нас не получится убедить людей оставаться дома. Мы решили обратиться за помощью к народу - к кандидатам в депутаты, молодежным лидерам. Это сработало, чтобы они сами работали с согражданами, объясняли им опасности заражения и воздерживались от движения по городу. И это сработало: третий день улицы областного центра чисты, горожане покидают дома только в случае необходимости.

- Сколько всего блокпостов в Иссык-Кульской области?

- Установка двух санитарно-карантинных постов на въезде в регион утверждены правительством. Кроме того, 14 постов установлены между городами и районами. Плюс есть между селами. Сельчане, как я уже говорил, вообще очень ответственно отнеслись к необходимости бороться с возможным распространением коронавируса. Они в обязательном порядке ставят в известность медиков и главу сельской управы населенного пункта, если к ним приехали дети, например, из Чуйской области. От приехавших требуют обязательного соблюдения карантина. Кроме того, на дом вывешивается табличка, которая предупреждает остальных жителей села, что в этом жилище находится человек, который может быть заражен.

- Сообщалось, что в Иссык-Кульской области находился человек с подозрением на коронавирус.

- Это так, у жителя Ак-Суйского района подозревали коронавирус. Мы все с нетерпением ждали результата его анализов. К счастью, они показали, что он здоров. На сегодня в обсервации в Иссык-Кульской области находятся 57 человек, статус 23 из них пока не ясен – ждем результатов тестов. Кроме того, еще 45 человек находятся на домашнем карантине. Все они приехали из-за границы. Кроме того, нами установлены 2357 человек, которые контактировали с ними.

- Как решается вопрос продовольственной безопасности?

- Мы регулярно мониторим ситуацию. Сбоев с поставками продовольствия нет.

- Сейчас важно смогут ли фермеры провести весенне-полевые работы. Готова ли область к севу?

- Как раз сегодня состоялось совещание по подготовке к сельскохозяйственным работам. Аграрии области готовы: есть семена, достаточно ГСМ. Была озвучена проблема, связанная с тем, что закрылись магазины запасных частей для сельскохозяйственной техники. Мы приняли решение возобновить их работу, поскольку понимаем, что нужно жить не только сегодняшним днем.

От редакции отметим, что на момент публикации стало известно, что сегодня в Иссык-Кульской области были выявлены 2 зараженных коронавирусом.