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"Слова Боронова про 24-часовой комендантский час были вырваны из контекста"

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- Александр Тузов
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Как заявил вчера, 30 апреля, отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства КР, "распространяемая информация о введении 24-часового комендантского часа не соответствует действительности".

По данным пресс-службы, слова первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова были вырваны из контекста.

"Распространяемая в мессенджерах информация "о введении в среду в стране 24-часового комендантского часа и о том, что необходимо срочно закупить продукты, не соответствует действительности. На сегодняшний день в стране не стоит вопрос о введении 24-часового комендантского часа.

Слова первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова по вопросу, связанному с введением 24-часового комендантского часа на пресс-конференции 30 апреля, были вырваны из контекста и неправильно трактуются.

В ходе пресс-конференции Кубатбек Боронов подчеркнул, что в стране усилены меры безопасности. Население в целях собственной безопасности и охраны здоровья близких и родных должно максимально ограничить все передвижения по улицам в дневное время без обоснованных причин. Необходимо придерживаться правил социальной изоляции, это должно быть неукоснительным требованием самого гражданского общества, иначе все будут подвержены большим рискам для здоровья. В целях усиления мер безопасности разработаны маршруты 410 пеших патрулей".


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URL: https://www.vb.kg/386664
Теги:
Кубатбек Боронов, правительство, пресс-конференция, коронавирус
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