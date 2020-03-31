"Слова Боронова про 24-часовой комендантский час были вырваны из контекста"

Как заявил вчера, 30 апреля, отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства КР, "распространяемая информация о введении 24-часового комендантского часа не соответствует действительности".

По данным пресс-службы, слова первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова были вырваны из контекста.

"Распространяемая в мессенджерах информация "о введении в среду в стране 24-часового комендантского часа и о том, что необходимо срочно закупить продукты, не соответствует действительности. На сегодняшний день в стране не стоит вопрос о введении 24-часового комендантского часа.

Слова первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова по вопросу, связанному с введением 24-часового комендантского часа на пресс-конференции 30 апреля, были вырваны из контекста и неправильно трактуются.

В ходе пресс-конференции Кубатбек Боронов подчеркнул, что в стране усилены меры безопасности. Население в целях собственной безопасности и охраны здоровья близких и родных должно максимально ограничить все передвижения по улицам в дневное время без обоснованных причин. Необходимо придерживаться правил социальной изоляции, это должно быть неукоснительным требованием самого гражданского общества, иначе все будут подвержены большим рискам для здоровья. В целях усиления мер безопасности разработаны маршруты 410 пеших патрулей".