В СНГ вспомнили о вкладе кыргызстанцев в Победу

Исполнительный комитет СНГ обнародовал материал об участии в Великой Отечественной войне уроженцев республик Средней Азии. "Узбеки, туркмены, таджики, киргизы и казахи, как и жители других уголков страны, храбро сражались против фашизма. Солдаты и офицеры воинских частей, сформированных в среднеазиатских республиках, совершили немало героических подвигов, забыть о которых невозможно", - говорится в публикации.

В рассказе о вкладе Киргизской ССР в общую победу над врагом отмечается: в начале войны численность ее населения немного не дотягивала до 1,5 миллиона человек, из них 365 тысяч жителей республики отправились на фронт. Они воевали в составе легендарной Панфиловской дивизии, прошли боевой путь от Сталинграда до Берлина.

Освобождая СССР и страны Восточной Европы от фашизма, около 115 тысяч кыргызстанцев сложили свои головы. Среди жителей республики, отправившихся на фронт, различными орденами и медалями были награждены тысячи бойцов, из них 73 солдата и офицера получили звания Героя Советского Союза. Полными кавалерами ордена Славы стали более 20 человек. Многие были удостоены своих наград посмертно. Среди этих людей упоминаются Дуйшенкул Шопоков и Чолпонбай Тулебердиев.

"Дайшенкул Шопоков (1915-1941) - один из 28 героев-панфиловцев, остановивших наступление фашистов по Волоколамскому шоссе. Он погиб у разъезда Дубосеково Московской области, уничтожив вместе с боевыми товарищами 18 вражеских танков. А Чолпонбай Тулебердиев (1922-1942) пал смертью храбрых у села Селявное-Второе Воронежской области. Переправе советских войск через Дон мешали вражеские дзоты, из которых велся почти непрерывный пулеметный обстрел. Раненый боец 160-й стрелковой дивизии, израсходовав все гранаты, бросился на вражескую амбразуру, закрыв ее своим телом. Его самопожертвование позволило боевым товарищам захватить стратегический важный плацдарм. Этот подвиг через полгода повторит другой Герой Советского Союза - Александр Матросов (1924-1943 гг.)", - отмечается в публикации.

"Примечательна и судьба генерал-майора Даира Асанова (1922-2009). Будучи сержантом 11-й артиллерийской дивизии, он особо отличился в бою у деревни Пятницкое Харьковской области. 23 марта 1943 года за четыре часа неравного боя этот воин уничтожил из своего орудия: 40 автоматчиков; 8 танков и 6 броневиков противника", - пишут авторы материала