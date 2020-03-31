Подозреваемый в убийстве кримавторитета Лимонти заключен в СИЗО ГКНБ КР

Подозреваемый по делу об убийстве криминального авторитета Алмаза Сулайманова по прозвищу Лимонти заключен под арест на два месяца. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда.

30 марта Первомайский райсуд избрал в отношении Ш.Т.И. (Талгата Шамиева) меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 мая 2020 года до 14.15 часов. Шамиев водворен в СИЗО ГКНБ.

Ранее, отметим, подозреваемый был доставлен из Нарына в Бишкеке. Дело расследует Следственная служба МВД.

Напомним, днем 28 марта в центре Нарына был убит Алмаз Сулайманов, более известный под кличкой Лимонти (в 1999 г. он был приговорен к расстрелу, но приговор сменили на 25 лет тюрьмы, а в августе 2019-го он вышел по УДО). По данным милиции, он и Талгат Шамиев не поделили дорогу - произошло ДТП, после между ними завязалась потасовка, оба применили холодное оружие. В результате нескольких ножевых ранений Лимонти скончался на месте. Шамиев погрузил его тело в машину и сам привез его к УВД Нарынской области, где сдался с повинной. По предварительной версии, убийство произошло из мести. Сулайманов в 1998 году убил Имаша Шамиева - отца Талгата.