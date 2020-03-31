ГКНБ выявил распространителя ложной информации

В Иссык-Кульской области найден мужчина, распространявший ложные сведения о ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин КР Ш.К., 1964 года рождения, уроженец Жети-Огузского района Иссык-Кульской области, поделился в социальной сети информацией о том, что на санитарных постах в г. Каракол пропускают автомашины без проверки документов за определенную сумму денег.

С мужчиной провели профилактическую беседу. Он раскаялся в содеянном и попросил прощения у народа.

Его действиям будет дана юридическая оценка.

ГКНБ напоминает, что продолжит совместно с правоохранительными органами вести работу по выявлению лиц, распространяющих панические слухи и фейки о коронавирусе, а также работу по недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике.

Отметим, за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.