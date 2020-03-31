Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу Штаба по борьбе с COVID-19

Президент Сооронбай Жээнбеков подверг критике деятельность республиканского штаба, Министерства здравоохранения за допущенные недочеты в работе, в первую очередь за несвоевременное установление круга лиц, контактировавших с зараженными, что послужило дополнительным фактором распространения заболевания на территории страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарат президента по итогам заседания Совета безопасности в узком составе.

Заседание Совбеза состоялось сегодня, 31 марта.

В ходе заседания рассмотрен вопрос усиления мер, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Глава государства особо отметил, что растущее количество зараженных коронавирусной инфекцией в стране является результатом неудовлетворительной работы по принятию предупредительных мер.

- Совет безопасности четыре раза заседал по этому вопросу. Были детально определены основные направления работы. В итоге мы видим, что некоторые решения Совета безопасности не реализуются и не доводятся до нужного результата, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Отметил, что координация работы по выявлению зараженных коронавирусной инфекцией граждан и лиц, имевших контакт с ними, как на республиканском, так и местном уровнях проводится неудовлетворительно.

Президент отдельно раскритиковал деятельность руководства Министерства здравоохранения за несвоевременную подготовку к проведению лабораторных исследований, недостаточную оснащенность лабораторий медицинской техникой и подготовки запаса расходных материалов при тестировании. Также была раскритикована слабая работа по обеспечению медиков необходимыми средствами индивидуальной защиты, транспортом и другими необходимыми средствами для их повседневной работы в нынешних условиях.

- В январе вы утверждали, что все наши лаборатории готовы. Но оказалось, что это не так. Реагенты для тестирования были в недостаточном количестве. Министерство в свое время должно было принять оперативные меры, чего не было сделано, - отметил глава государства, обращаясь к министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что у граждан возникают недовольства к деятельности комендатур, в числе которых - выдача специальных пропусков, обеспечение блок-постов необходимой экипировкой, обеспечение безопасности сотрудников, находящихся на блок-постах.

Также обратил внимание на деятельность карантинно-санитарных постов на пропускных пунктах страны, на недостаточную организацию работы по проверке прибывающих граждан.

На заседании Совета безопасности с докладами выступили руководитель Республиканского оперативного штаба - первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, руководитель Республиканского штаба по реализации мер, направленных на минимизацию влияния последствий от распространения коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию страны - вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшенбиев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев.

По итогам очередного заседания Совета безопасности Правительству внесен ряд рекомендаций.

В их числе - выплатить материальное вознаграждение врачам и среднему медицинскому персоналу, задействованным в работе санитарных постов, мест обсервации и больниц, где проводится лечение пациентов от коронавирусной инфекции в целях стимулирования и повышения эффективности их деятельности.

Рекомендовано также разработать алгоритм доставки и реализации товаров первой необходимости и социально значимых продовольственных товаров в населенные пункты, где объявлено чрезвычайное положение. При этом список нуждающихся необходимо составлять не по прописке, а по месту фактического проживания.

Глава государства в числе первоочередных задач назвал усиление работы по выявлению лиц, имевших контакт с больными, созданию всех условий для медиков, сотрудников милиции и пограничной службы, которые несут круглосуточную службу на страже здоровья населения и по соблюдению требований режима чрезвычайного положения.

Также Советом безопасности внесено предложение премьер-министру страны принять меры в отношении отдельных членов правительства за недостаточную работу по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны и ее распространения.