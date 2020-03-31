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S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг ЕАБР на уровне BBB/A-2

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- Александра Василькова
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Standard & Poor"s – американская компания, занимающаяся аналитическими исследованиями финансовых рынков, подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Евразийского банка развития (ЕАБР) на уровне "BBB/A-2". Подтвержден рейтинг банка и по национальной шкале - "kzAAA". Также пересмотрен прогноз по рейтингу со "стабильного" на "негативный". Об этом сообщает пресс-служба ЕАБР.

По мнению аналитиков агентства, изменение прогноза связано с быстрым ростом кредитного портфеля и концентрации кредитов по географии и отрасли. В соответствии с консервативной методологией S&P показатель достаточности капитала приблизился к минимальному уровню по шкале "чрезвычайно сильный" для международных финансовых организаций. При этом стоит отметить, что расчет данного показателя по методологии S&P отличается от расчетов аналогичного коэффициента других рейтинговых агентств и рекомендаций Базеля II.

- В целом оценку авторитетного рейтингового агентства мы воспринимаем как признание заслуг банка в деле наращивания инвестирования в реальный сектор наших стран, - заявил заместитель председателя правления ЕАБР, статс-секретарь Андрей Крайний.

По его словам, говорить о негативном влиянии развивающегося экономического кризиса на портфель банка сейчас преждевременно, поскольку ЕАБР проводит стресс-тестирование своего портфеля и регулярно мониторит исполнение обязательств своих клиентов.

Также большая часть кредитов ЕАБР финансируется в национальных валютах, что уменьшает риски, связанные с волатильностью валют по отношению к доллару или евро. Более того, банк часто финансирует инфраструктурные проекты при поддержке государственных организаций (на долю проектов с государственным участием приходится около трети портфеля банка), и эти проекты нередко имеют стратегически важный характер, например проекты строительства автомобильных дорог или трубопроводов.

- Что касается роста кредитного портфеля, банк является многосторонней финансовой организацией, задача которой способствовать развитию экономик стран-участниц, поэтому финансирование проектов транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленности и других стратегически важных отраслей является приоритетным. Объемы и сроки реализации таких проектов, как правило, большие и долгосрочные, поэтому требуют участия МФО, в связи с чем проектный портфель банка имеет высокую концентрацию по определенным отраслям и географии. Мы считаем, что качество кредитного портфеля высокое, а также обращаем внимание на то, что S&P не учитывает в своих расчетах капитал до востребования в объеме 5,5 млрд долларов, который сформирован акционерами ЕАБР для обеспечения его текущих и будущих обязательств перед кредиторами и инвесторами, - заявил Крайний.

Отметим, Евразийский банк развития поддерживает в Кыргызстане ряд проектов, в том числе финансирование реконструкции участка дороги Бишкек-Ош, реабилитация Токтогульской ГЭС и финансирование поставок сельскохозяйственной техники через ЕФСР.

Кроме того, в прошлом году обсуждалось участие банка в таких проектах как строительство хлопкоперебатывающего предприятия в Оше; малой ГЭС мощностью 100 мегаватт на слиянии рек Нарын и Ат-Баши; приобретение подвижного состава для "Кыргыз темир жолу", а также двух проектох в горнорудной сфере, один из которых связан с Сары-Джазским рудным полем олова и вольфрама.


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URL: https://www.vb.kg/386698
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