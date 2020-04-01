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СМИ: ученые нашли коронавирус в анализах переболевших COVID-19

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- Александра Василькова
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SARS-CoV-2 может обнаруживаться в образцах мокроты и кала даже после того, когда данного коронавируса нет в пробах с носоглотки. Об этом сообщает российское издание Lenta.ru со ссылкой на Американский колледж врачей и исследование китайских специалистов, опубликованное в Annals of Internal Medicine.

В исследовании приняли участие 133 человека, поступившие в стационар с диагнозом COVID-19 в период с 20 января по 27 февраля. Одновременно отрицательный результат на коронавирус, учитывающий пробу с носоглотки, и положительный, основанный на образцах мокроты и кала, продемонстрировали 22 человека. Для анализа использовалась полимеразная цепная реакция в реальном времени.

Ученые подчеркивают, что проведенное ими исследование нельзя считать строгим, и отмечают, что неизвестно, указывают ли полученные данные на то, что формально исцелившийся от коронавируса пациент все еще остается заразным для других.

Отмечается, что в марте Медицинский центр Стэнфордского университета (США) сообщил, что примерно каждый пятый заразившийся COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами.

В том же месяце Американское химическое общество заявило, что панголины являются промежуточными хозяевами при передаче коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку.

Также в марте китайские специалисты опубликовали в JAMA Cardiology исследование, где заявили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса SARS-CoV-2.


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URL: https://www.vb.kg/386715
Теги:
наука, США, коронавирус
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