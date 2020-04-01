Еще четыре новых случая COVID-19. Итого по Кыргызстану - 111 зараженных

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировано еще четыре новых случаев заражения COVID-19. Об этом 1 апреля на онлайн-брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Минздрава КР Касымбек Мамбетов.

В частности:

г.Джалал-Абад – 1

Сузакский район – 1

г.Кара-Куль – 1

Чуйская область – 1.

"Из новых подтвержденных случаев один является завозным, мужчина прибыл из России, трое были инфицированы в результате контакта с больными", - отметил Мамбетов.

Таким образом, всего по республике на 1 апреля 2020 года - 111 подтвержденных случаев СOVID-19. Среди выявленных положительных пациентов женщин – 59 случаев, мужчин – 52 случаев. Всего детей - 11 случаев, в возрасте до года – 2 случая.

Трое человек из всех зараженных находятся в реанимации.

"Двое в Ноокатской территориальной больнице в стабильно тяжелом состоянии. Один в Ошской областной больнице. У него отмечена небольшая положительная динамика, он снят с аппарата ИВЛ. Но состояние тяжелое, - сказал замначальника штаба.

Также, по его данным, на сегодня количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-2019 составляет 6028.

В том числе:

Контактные лица I категории (близкие и семейные контакты) – 1612

Контактные лица II категории (другие) – 4416.