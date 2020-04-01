Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Еще четыре новых случая COVID-19. Итого по Кыргызстану - 111 зараженных

1103  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировано еще четыре новых случаев заражения COVID-19. Об этом 1 апреля на онлайн-брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Минздрава КР Касымбек Мамбетов.

В частности:

г.Джалал-Абад – 1

Сузакский район – 1

г.Кара-Куль – 1

Чуйская область – 1.

"Из новых подтвержденных случаев один является завозным, мужчина прибыл из России, трое были инфицированы в результате контакта с больными", - отметил Мамбетов.

Таким образом, всего по республике на 1 апреля 2020 года - 111 подтвержденных случаев СOVID-19. Среди выявленных положительных пациентов женщин – 59 случаев, мужчин – 52 случаев. Всего детей - 11 случаев, в возрасте до года – 2 случая.

Трое человек из всех зараженных находятся в реанимации.

"Двое в Ноокатской территориальной больнице в стабильно тяжелом состоянии. Один в Ошской областной больнице. У него отмечена небольшая положительная динамика, он снят с аппарата ИВЛ. Но состояние тяжелое, - сказал замначальника штаба.

Также, по его данным, на сегодня количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-2019 составляет 6028.

В том числе:

Контактные лица I категории (близкие и семейные контакты) – 1612

Контактные лица II категории (другие) – 4416.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386718
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  