ГКНБ нашел распространительницу слухов о коронавирусе на Иссык-Куле

Госкомитет национальной безопасности нашел женщину, распространявшую слухи о новом случае заражения в Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена гражданка КР А.Б., 1983 года рождения, уроженка Тонского района Иссык-Кульской области.

Как заявляет ГКНБ, женщина поделилась в социальных сетях недостоверной информацией о том, что якобы в Тонском районе был выявлен человек зараженный коронавирусом.

С А.Б. провели профилактическую беседу. Она раскаялась в содеянном и попросила прощения у народа.

Ее действиям будет дана юридическая оценка.

В настоящее время ГКНБ Кыргызской Республики совместно с правоохранительными органами продолжает с работу по выявлению лиц, распространяющих панические слухи и фейки о коронавирусе. Также ведется работа по недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.