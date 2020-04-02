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Токмокской территориальной больнице подарили медоборудование

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- Светлана Лаптева
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Токмокской территориальной больнице подарили кислородные концентраты. Это стало возможно благодаря совместным действиям мэра Данияра Амангельдиева и Почетного гражданина города Алиджана Ибрагимова и директора ТТБ Бактыгуль Исаевой.

По данным мэрии, руководство города заранее побеспокоилось о том, чтобы встретить болезнь во всеоружии. Градоначальник обратился в фирму ОсОО "МЦ Кокомерен", поставляющую медицинское оборудование. Получив от нее положительный ответ, Амангельдиев обратился к Алиджану Ибрагимову, который и оплатил покупку.

Передача аппаратов состоялась в мэрии в присутствии родственников и доверенных лиц Алиджана Ибрагимова.

Кстати, еще семь таких аппаратов были переданы Чуйской районной больнице. Всего на приобретение медицинского оборудования было потрачено 900 000 сом.

В ближайшее время в ТТБ поступят два аппарата искусственной вентиляции легких. Столько же - в Чуйскую больницу. Их приобретение на общую сумму 1 миллион 234 тысяч сомов также оплатил Алиджан Ибраимов.

В свою очередь мэр Токмока вручил меценату благодарственное письмо, в котором отметил неоценимый вклад Ибраимова в борьбу с эпидемией.


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URL: https://www.vb.kg/386743
Теги:
мэрия, Токмак, Кыргызстан, Помощь, коронавирус
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