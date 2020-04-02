Определен уровень влажности, тормозящий распространение коронавируса

Международная группа исследователей определила уровень влажности воздуха, при котором замедляется передача коронавируса, сообщает tengrinews.kz со ссылкой на Naked Science.

Авторы научной публикации (ученые из Йельской школы медицины и Университета Цюриха) утверждают, что на шансы побороть пандемию влияют не только вовремя введенные карантинные меры и социальное дистанцирование, но и микроклимат в зданиях, квартирах и других помещениях, а точнее относительная влажность.

Как объясняют ученые, зимний климат делает вирусы в три раза опаснее: когда холодный наружный воздух, содержащий небольшое количество влаги, нагревается в помещении, относительная влажность воздуха там падает примерно до 20 процентов и частицы вируса получают свободный путь для распространения. Кроме того, способность иммунной системы человека реагировать на патогены подавляется при более сухом воздухе.

Чтобы подтвердить свои доводы, авторы работы провели исследование на грызунах. Инфицированные мыши легче передавали вирусные частицы по воздуху своим незараженным соседям при условии, что относительная влажность в клетках, где они содержались, была низкой.

В среде же с относительной влажностью от 40 до 60 процентов подопытные демонстрировали более низкую (причем значительно) способность передавать вирусы другим. При этом в помещении с высокой относительной влажностью респираторный вирус получал благоприятные условия для распространения и чаще оседал на поверхностях.

Впрочем, авторы работы предупреждают, что полученные результаты вовсе не означают, что жителям жарких стран можно расслабиться и забыть о важности дезинфекции поверхностей и личной гигиены, а также о том, что коронавирус передается через тесный контакт с инфицированным. Однако поддерживать относительную влажность воздуха в домах на уровне 50 процентов все же рекомендуют.