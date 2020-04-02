Механизм развертывания военных госпиталей до сих пор не отработан - эксперт

На следующем заседании Совбеза необходимо рассмотреть вопрос состояния военной медицины. За 30 лет до сих пор не отработан механизм развертывания военно-полевых госпиталей. Об этом VB.KG сообщил военный эксперт Анвар Сартаев.

- При этом, каждый аким и мэр имеют в своем подчинении резервные роты по 90 человек. Вот только с 1993 года их ни разу на практике не использовали. До сих пор не отработан механизм их применения на практике, - посетовал Анвар Сартаев.

Напомним, отдельная резервная рота подчиняется главе районной администрации с задачей в особый период охраны и обороны важных государственных и стратегических объектов района, ликвидации последствий стихийных бедствий.

Примечательно, что такого рода учебные сборы личного состава резервной роты проводились в марте 2014 года в одном из районов столицы. На комплектование военной формой (летней и зимней), питание и на транспортные расходы из городского бюджета было выделено более 300 тыс. сомов.