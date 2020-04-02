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Механизм развертывания военных госпиталей до сих пор не отработан - эксперт

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- Виктория Гунгер
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На следующем заседании Совбеза необходимо рассмотреть вопрос состояния военной медицины. За 30 лет до сих пор не отработан механизм развертывания военно-полевых госпиталей. Об этом VB.KG сообщил военный эксперт Анвар Сартаев.

- При этом, каждый аким и мэр имеют в своем подчинении резервные роты по 90 человек. Вот только с 1993 года их ни разу на практике не использовали. До сих пор не отработан механизм их применения на практике, - посетовал Анвар Сартаев.

Напомним, отдельная резервная рота подчиняется главе районной администрации с задачей в особый период охраны и обороны важных государственных и стратегических объектов района, ликвидации последствий стихийных бедствий.

Примечательно, что такого рода учебные сборы личного состава резервной роты проводились в марте 2014 года в одном из районов столицы. На комплектование военной формой (летней и зимней), питание и на транспортные расходы из городского бюджета было выделено более 300 тыс. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/386766
Теги:
аким, военная служба, чрезвычайные ситуации, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, карантин, мэрия
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