В апреле ГП "Кыргыз почтасы" раздаст пенсии и пособия раньше

9 апреля по всей республике откроются отделения почтовой связи. Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.

Почтальоны в этот же день начнут разносить пенсии и пособия получателям. В целях профилактики и предотвращения COVID-19

продезинфицированы все автомобили и помещения ГП "Кыргыз почтасы" при ГРС, в том числе отделения связи, сортировочные, переводные и страховые участки.

Самый ценный ресурс - это люди, сотрудники, которые не покладая рук работают для удобства населения, рискуя здоровьем, отмечают в ведомстве. В связи с чем, первоначально для обеспечения безопасности сотрудников были приобретены средства индивидуальной защиты: спец. одежда – 1 800 шт., защитные (многоразовые) маски – 10 000 шт, медицинские перчатки – 8 000 шт, антисептики – 920 литров.

"Уважаемые граждане, ГП "Кыргыз почтасы" при ГРС убедительно просит оставаться дома, почтальоны придут к вам домой и вручат пенсии и/или пособия каждому получателю. При необходимости, почтовики продолжат раздачу социальных выплат и в выходные дни", - говорится в сообщении.