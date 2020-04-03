Омурбек Текебаев: В нынешних условиях проведение референдума невозможно

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев считает, что нельзя проводить референдум об определении формы правления государством. И дело не только в моральных аспектах проведения важных политических изменений в разгар эпидемии опасного заболевания. Против инициативы Курманкула Зулушева говорят статьи законов.

- Для меня предложенные поправки были полной неожиданностью. Ситуация сегодня очень сложная: люди в панике и в страхе, экономика в коллапсе, и мы не знаем, как долго это продлится, как долго страна будет жить в режиме чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Непонятно, какая необходимость была в том, чтобы именно сейчас объявлять референдум по консультативному вопросу, - говорит Омурбек Текебаев.

Справка: Совещательный (консультативный) референдум, характерный для скандинавской конституционной модели и упоминаемый конституциями Финляндии и Швеции, так же, как и обязательный, связан с выявлением воли избирателей. Однако вынесенное им решение не является обязательным для государственных органов, обладает исключительно моральной силой, содействуя выяснению преобладающей позиции избирателей по конкретному вопросу.

Более того, политик подчеркнул, что закон КР "О референдуме" не предусматривает механизмов голосования по консультативным вопросам.

- Таким образом, проведение этого референдума – невозможно. Но, даже если его провести, итоги голосования будут носить рекомендательный, а не обязательный характер. По сути, инициирован масштабный сбор общественного мнения по одному вопросу, - продолжил он.

Еще одна статья закона "О референдуме" запрещает его проведение. Во время режима чрезвычайного положения проводить референдум запрещено.

- Референдум – это не только день голосования. Официально он начинается с момента, когда референдум инициировали и начали общественное обсуждение. Этот этап является обязательным при любом референдуме. И провести его сейчас невозможно. Да, и не время отвлекать внимание людей от жизненно важных вопросов. Вопрос формы правления, конечно, важен, но его нужно решать не во время эпидемии и общего стресса, - отметил Омурбек Текебаев.

Он добавил, что инициатор референдума не привел ни одного довода, почему голосование по вопросу формы правления не терпит отлагательств и должно быть проведено в ближайшие месяцы. Единственный довод – финансовый. Якобы, проведение в один день референдума и выборов депутатов ЖК сэкономит казне средства.

- В сентябре закончится мораторий на изменение Конституции, и депутаты смогут проводить конституционные реформы. Думаю, будет правильнее и логичнее дождаться этого времени, пусть следующий созыв парламента подумает над этим вопросом. А сейчас нужно решить насущные проблемы выживания людей, - заключил Омурбек Текебаев.

Напомним, накануне, 1 апреля, депутат Курманкул Зулушев инициировал проведение референдума, на котором у кыргызстанцев планируется спросить, какую форму правления они предпочитают: президентскую или парламентскую.