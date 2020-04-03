"У парламента есть право досрочного прекращения режима ЧП" - депутат

Если этот бардак будет продолжаться в режиме чрезвычайного положения в Бишкеке, у парламента есть право досрочного прекращения режима ЧП. Об этом в соцсетях написал депутат ЖК Дастан Бекешев.

Подобное заявление парламентарий сделал на фоне новости об остановке производства на двух отечественных мукомольных заводах.

Часть кыргызстанцев подобное предложение нардепа поддержало, отметив, что "если этот бардак будет продолжаться и дальше, народ и без парламента всё отменит. За продуктами уже целое приключение сходить".

"С такими успешными действиями, у нас и без вируса полстраны загнётся. Перед Балыкчи на Иссык-Куле установили блок пост и мучают столько людей, а двое носителей коронавируса без проблем пропустили в Тюп. Какой смысл в таком блокпосте".

"Я за карантин, но с головой! Нельзя допустить, чтобы люди вышли со словами: какая разница от чего умереть - от голода или коронавируса?" - возмущаются пользователи.

Другая часть уверена, что на подобную меру слуги народа вряд ли решатся.

- У парламента духа не хватит досрочно прекратить режим ЧП, таким образом, вы поставите под сомнения "авторитет" главы государства! – отмечает в дискуссии по этому поводу автор Петро Гордеев.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин уже принял решение о продлении режима самоизоляции для граждан до 30 апреля. Ранее о возможности пролонгации режима ЧП при неблагоприятном раскладе с распространением вируса COVID-19 упоминал и вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

Напомним, 3 апреля в республике была зафиксирована первая смерть от коронавируса. В целом же по Кыргызстану зарегистрировано 125 подтвержденных случаев коронавируса.