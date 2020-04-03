В СНГ отметили антивирусный опыт кыргызских депутатов

Межпарламентская Ассамблея СНГ проинформировала об инициативах, предпринятых в Кыргызстане в связи опасностью распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о соответствующем законопроекте, принятом 1 апреля во втором и третьем чтении депутатами Жогорку Кенеша.

Как сообщается на сайте МПА СНГ, законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс, Кодекс о проступках и Кодекс о нарушениях КР - в части привлечения граждан к ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, комендантского часа в условиях чрезвычайного положения.

"Депутаты обозначили необходимость введения жестких мер по отношению к лицам, которые нарушают условия домашнего карантина и обсервации. Отмечено, что ответственность должна быть и за распространение ложной информации по COVID-19. Кроме этого, поднимались вопросы относительно деятельности карантинно-санитарных постов на пропускных пунктах и организации работы правоохранительных органов в условиях ЧП", - рассказали в МПА СНГ со ссылкой на пресс-службу Жогорку Кенеша.

Подчеркнуто, что немного ранее и обе палаты Федерального Собрания Российской Федерации приняли соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, и Уголовный Кодекс страны. Эти поправки предусматривают штрафы до 500 тысяч рублей и сроки лишения свободы до семи лет за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

В МПА также проинформировали о содействии, которое оказывают некоторые кыргызские параментарии гражданам республики во время действия в КР режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Отмечается, что депутаты ведут на местах разъяснительную работу, а также раздают малообеспеченным, многодетным семьям, лицам с ограниченными возможностями здоровья и другим уязвимым категориям населения продуктовые наборы, медицинские изделия, средства дезинфекции.