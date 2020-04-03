Невозможно сделать прогноз по ситуации с COVID-19 в Кыргызстане – эксперт

Мы оттягиваем геометрический рост количества инфицированных в Кыргызстане. Однако, невозможно сделать реальный прогноз по ситуации с COVID-19, потому что очень мало данных. Таким мнением поделился член Оперативного штаба Минздрава КР, специалист Республиканского научно-практического центра инфекционного контроля Алексей Кравцов.

- У нас только началась эта эпидемия, и мы ничего не знали о ней раньше, чтобы говорить о какой-то сезонности и изменениях, потому что с каждым днем у нас появляются новые данные. Например, в Европе была одна смертность, а в Азии другая. Никто не знает от чего это зависит, можно только предположить, что это происходит от того, что там больше стариков, либо это какая-то генетическая предрасположенность. Этот вопрос еще надо изучать и изучать, - говорит Алексей Кравцов.

Эксперт с уверенность утверждает, что у COVID-19 показатель R0, то есть число человек, которых может заразить один человек, лучше чем у гриппа, и равняется в пределах 2,5-3 человек. Иными словами один инфицированный может заразить в среднем трех человек.

- Таким образом, мы имеем вот такую пирамиду сетевого маркетинга и геометрический рост любой инфекции. В любом случае мы её получим, но как она будет развиваться зависит от всех мер, которые мы предпринимаем. В данный период времени мы видим, что меры эффективны, и мы оттягиваем этот геометрический рост количества инфицированных. COVID-19 - это как ОРЗ, в конечном итоге им заболевает более 80% населения, - продолжил Алексей Кравцов.

Он отметил, что в Кыргызстане приняты адекватные меры по недопущению распространения коронавируса, которые позволяют сдерживать эпидемию.

- Если говорить о каких-то допущенных ошибках, то в условиях ограниченного времени, ограниченной информации и финансовой поддержки всегда бывают ошибки и могут приниматься решения на уровне экспертного мнения. И, если эти решения оказались неэффективными, то в принципе их нельзя расценивать, как ошибку, - просто их эффективность была нулевая. Ошибка приводит к более тяжелым последствиям.

Кыргызстан – она из тех стран, которая находится рядом с Китаем, и мы столько времени, до сих пор сдерживали эту эпидемию, и она началась у нас в последнюю очередь. Значит, мы всё делали правильно, - заключил Кравцов.