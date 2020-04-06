В Бишкеке произошла "новая тюльпановая революция"

Это событие в мэрии уже успели и в шутку, и серьезно назвать "новой тюльпановой революцией": на столичных клумбах вовсю зацвели "тюльпаны, которые были посажены трудолюбивыми сотрудниками МП "Бишкекзеленхоз" осенью прошлого года", - рапортуют пресс-служба мэрии.

Фотографии "столичных тюльпановых джайлоо" в соцсетях уже прокомментировали.

"Красотища!!! Но в нынешней ситуации немногие горожане смогут полюбоваться таким чудом. Хотя, конечно, можно попробовать в маршрутном листе указать пункт назначения – "Тюльпановая клумба у Филармонии" - авось патруль проникнется тягой населения к прекрасному", - предполагают энтузиасты "Дизель-форума".

По подсчетам мэрии, всего в этом году на клумбах столицы зацвели 185 тысяч тюльпанов, 10 сортов. Они начали цвести вокруг памятника Курманжан Датки, на Аллее молодежи, у Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, в Театральном сквере у монумента Дружбы народов, возле "Белого дома", у зданий Свердловского и Октябрьского акимиатов, у пересечений улиц Фрунзе и Ибраимова, Ахунбаева и Седьмого апреля и на Южной магистрали.

Мэрия обещает: "как только тюльпаны отцветут, луковицы будут бережно выкопаны, высушены и следующей осенью снова посажены на клумбах".

Такие вот "чудесные озимые", как выясняется.

А вот в следующем призыве мэрии чудесного мало, одни странности: "Дорогие горожане! Просим вас бережно относиться к ним (надо полагать, к тюльпанам. – А.Т.), проявлять бдительность и при малейшем подозрении на кражу обращаться в милицию и муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" по номеру: 0709399977".

Нелепые странности здесь следующие. Во-первых, практически во всех названных мэрией местах цветения тюльпанов должно иметься вполне достаточно видеокамер слежения. Вот пусть милиция и следит через видеокамеры, чтобы не было покраж. Да и кто покусится-то на "халявные цветы" в условиях чрезвычайного положения и комендантского часа?

Во-вторых, 5 апреля указанный мэрией телефон 0709399977 не отвечал. Понятное дело, воскресенье. Непонятно только, зачем вообще мэрия этот безответный номер афиширует? Или по воскресеньям мнимая опасность похищения тюльпанов вдруг минимизируется?

Впрочем, не будем слишком злыми. Главное, как пишут в соцсетях, "ведь могут, когда захотят", и - "вот хоть одна хорошая новость последнего времени!".