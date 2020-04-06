Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

СМИ: В Таджикистане после смерти пациента у 11 врачей заподозрили COVID-19

86  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Власти Таджикистана закрыли на карантин центральную больницу Джаббор Расуловского района на севере страны после смерти 60-летнего пациента от пневмании, у 11 врачей и другого медперсонала подозревают коронавирус. Об этом пишет Радио Озоди со ссылкой на собственные источники в сфере здравоохранения и правоохранмтельных органов.

Сообщается, что 11 работников больницы доставлены в инфекционную больницу города Худжанда. Они размещены в отдельные боксы, у всех высокая температура. А состояние главврача центральной больницы Джаббор Расуловского района Алишера Абдукаримова оценивается как "критическое", утверждает источник.

"60-летний житель села Кургонча сельсовета "Хаёти нав" (на границе с Кыргызстаном) скончался 31 марта, однако симптомы болезни у медработников ЦРБ появились только в воскресенье. Родные умершего признались, что в прошлом месяце находился на свадьбе на территории Кыргызстана. После этой поездки у мужчины появилась высокая температура и он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Врачи поставили диагноз – пневмония. Однако 20 марта состояние больного серьезно ухудшилось, и его перевели в реанимацию", - говорится в статье.

По словам врачей, не менее двух членов семьи умершего мужчины находятся в больнице - у них высокая температура. Число людей, с которыми мужчина контактировал, пока неизвестно, но сообщается, что сейчас не менее 13 человек находятся в медучреждениях с подозрениями на коронавирус.

По данным СМИ, местным жителям порекомендовали в ближайшие 14 дней обращаться за медицинской помощью в другие больницы и поликлиники района. Медперсоналу же и пациентам ЦРБ, в том числе, находившимся в роддоме, запрещено покидать территорию медучреждения.

Журналист, посетившитй больницу накануне вечером, заметил людей в защитных костюмах и медицинских масках на лице. Сотрудники охраны, которые также были в масках, сообщили, что эта мера связана с тем, что "у двух пациентов была зафиксирована высокая температура".

Отметим, до сих пор официально утверждалось, что в Таджикистане не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции COVID-19.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386870
Теги:
Таджикистан, Кыргызстан, больница, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  