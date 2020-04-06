СМИ: В Таджикистане после смерти пациента у 11 врачей заподозрили COVID-19

Власти Таджикистана закрыли на карантин центральную больницу Джаббор Расуловского района на севере страны после смерти 60-летнего пациента от пневмании, у 11 врачей и другого медперсонала подозревают коронавирус. Об этом пишет Радио Озоди со ссылкой на собственные источники в сфере здравоохранения и правоохранмтельных органов.

Сообщается, что 11 работников больницы доставлены в инфекционную больницу города Худжанда. Они размещены в отдельные боксы, у всех высокая температура. А состояние главврача центральной больницы Джаббор Расуловского района Алишера Абдукаримова оценивается как "критическое", утверждает источник.

"60-летний житель села Кургонча сельсовета "Хаёти нав" (на границе с Кыргызстаном) скончался 31 марта, однако симптомы болезни у медработников ЦРБ появились только в воскресенье. Родные умершего признались, что в прошлом месяце находился на свадьбе на территории Кыргызстана. После этой поездки у мужчины появилась высокая температура и он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Врачи поставили диагноз – пневмония. Однако 20 марта состояние больного серьезно ухудшилось, и его перевели в реанимацию", - говорится в статье.

По словам врачей, не менее двух членов семьи умершего мужчины находятся в больнице - у них высокая температура. Число людей, с которыми мужчина контактировал, пока неизвестно, но сообщается, что сейчас не менее 13 человек находятся в медучреждениях с подозрениями на коронавирус.

По данным СМИ, местным жителям порекомендовали в ближайшие 14 дней обращаться за медицинской помощью в другие больницы и поликлиники района. Медперсоналу же и пациентам ЦРБ, в том числе, находившимся в роддоме, запрещено покидать территорию медучреждения.

Журналист, посетившитй больницу накануне вечером, заметил людей в защитных костюмах и медицинских масках на лице. Сотрудники охраны, которые также были в масках, сообщили, что эта мера связана с тем, что "у двух пациентов была зафиксирована высокая температура".

Отметим, до сих пор официально утверждалось, что в Таджикистане не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции COVID-19.