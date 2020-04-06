Комбанкам дадут кредиты в сомах

Национальный банк готов предоставить коммерческим банкам кредиты для смягчения негативных воздействий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает регулятор.

Займы будут предоставляться в национальной валюте на следующие цели:

для смягчения негативных воздействий пандемии COVID-19;

для соблюдения обязательных резервных требований;

для выполнения банками экономических и иных нормативов НБ КР;

для своевременного выполнения обязательств перед вкладчиками.

Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере действующей учетной ставки. Сегодня она составляет 5%.

Кроме того, регулятор установил ограничения по использованию полученных средств. В частности, запрещено направлять деньги для проведения операций на валютном рынке, на рынке ценных бумаг, на покупку государственных ценных бумаг и нот Нацбанка.

Отметим, ранее Национальный банк принял постановление "О временных правилах регулирования деятельности финансово-кредитных организаций в связи с пандемией COVID-19". Документ запрещает банкам начислять и взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров; налагать и взимать штрафные санкции, в том числе неустойку (штраф/пеню), за неисполнение/ненадлежащее исполнение заемщиками обязательств, предусмотренных кредитными договорами. А также рекомендует комбанкам предоставить отсрочку по выплате выданных кредитов как минимум на три месяца.