Бекназаров президенту: Вы настоящий революционер

Бывший генеральный прокурор Кыргызстана, а теперь посол в Малайзии Азимбек Бекназаров предложил президенту Сооронбаю Жээнбекову создать собственную партию, которая получит, по его мнению, до 90% голосов избирателей. На этом он не собирается останавливаться и предлагает поменять Конституцию, изменив избирательную систему и сократив полномочия Жогорку Кенеша и правительства.

Азимбек Бекназаров сделал заявление в связи с десятой годовщиной апрельской революции. Он подчеркивает, что хотя после 2010 года наблюдаются положительные изменения, народная революция не достигла своих целей. В частности, он пишет о семейно-клановом парламенте и политической коррупции в стране. Он не доволен, что предприятия по разработке недр так и не национализированы, а по-прежнему принадлежат иностранцам. Азимбека Бекназарова беспокоит, что за 10 лет Кыргызстан так и не сформировал национальную идеологию, наоборот, за эти годы, по его мнению, увеличились попытки уничтожить язык, культуру и религию кыргызов.

Азимбек Бекназаров предлагает два пути решения накопившихся проблем. Первый путь он называет легким и безболезненным – поручить решение всех вопросов парламенту и правительству.

Но есть и другой путь, уверен Бекназаров. Если парламент и правительство не справятся с поставленными задачами, то "президент может выйти к народу с новой партией, чтобы участвовать в выборах в ЖК. При этом партии не надо придавать статус президентской".

Бекназаров считает, что такая партия без всяких денег получит 80-90% поддержки населения.

- Вы настоящий революционер, который готов реализовать на выборах высокие идеалы. Самое главное вас поддержит народ - истинный владелец власти и автор двух народных революций. Народ, лишенный права выбирать депутатов и распоряжаться богатствами своей земли, - пишет Бекназаров.

Бекназаров уверен, что Жээнбеков, создав партию, которая получит большинство в парламенте, не повторит ошибок своих предшественников, а войдет в историю иначе чем они. Причины своей уверенности политик не называет.

- Уважаемый, Сооронбай Шарипович, у вас есть прекрасная возможность войти в историю как кыргызский лидер. Воспользуйтесь преимуществом! Клановый парламент, правительство, партия не спасли ни одного из бывших президентов! Настоящий национальный лидер работает не на основе одной партии, а на основе народа в целом, - считает Бекназаров.

В завершение своего обращения политик заявляет, что после 16 апреля карантин и вспышка коронавируса завершатся и кыргызстанцы погрузятся в изобилие и достаток.

Отметим, Азимбек Бекназаров уже второй политик за короткое время, который выступает за усилении роли президента в государстве. Первым был Курманкул Зулушев, который предложил провести референдум и спросить у народа, какую форму правления - президентскую или парламентскую - они поддерживают.