Асрандиев: Правительство не может освободить граждан от налогов и кредитов

Правительство Кыргызстана не может полностью освободить граждан от налоговых сборов или предоставить кредитование на безвозмездной основе, как в других развитых странах. Об этом на брифинге 7 апреля заявил вице-премьер-министр КР Эркин Асрандиев.

"Наш бюджет не может предоставить такое и нужно трезво оценивать ситуацию. Мы должны выполнять свои обязательства перед гражданами, которые финансируются из республиканского бюджета – это выплата пенсий, пособий и заработных плат", - объяснил он.

Асрандиев также объяснил почему государство не может "заморозить" проценты по кредитам.

"Если банки не выполняют рекомендации в части помощи по кредитам, то необходимо обратиться в правительство или Нацбанк. Но в части обращения граждан о приостановлении процентов по кредитам или их отмены, надо понимать, что кредиты обеспечиваются за счет вкладов и депозитов населения. Наши же люди получают с них доход. У государства нет возможности возмещения процентов. Поэтому обязательства по ним не могут быть отменены", - подчеркнул вице-премьер.

Что касается отсрочки по выплате процентов, то это, согласно рекомендациям правительства, относится и к ломбардам.

"Госфиннадзор следит за работой ломбардов, как и коммерческих банков, по предоставлению временной отсрочки по выплате процентов до 3 месяцев. Мы проследим, чтобы Госфиннадзор снова провёл с ними переговоры об этом", - сказал Асрандиев.

По его словам, государство прорабатывает вопрос оказания помощи бизнесу.

"Сейчас это два источника – РКФР и наши международные доноры. Провели переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении финансов до $150 млн, из них до 50% будут на грантовой основе. Также идут переговоры с Азиатским банком развития, Всемирным банком и Исламским банком развития", - сообщил вице-премьер-министр.

Согласно отчетам, основные отрасли, которые пострадали от ситуации с COVID-19, это туризм, швейная отрасль, горная добыча и сфера услуг.