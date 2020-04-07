Трамп подарил американцам Луну. Подписан указ об освоении небесного тела

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Американцы должны иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством", - говорится в указе.

При этом в документе отмечается, что космос как юридически, так и физически служит "уникальным пространством для деятельности человека и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния", поэтому политика страны должна быть направлена на то, чтобы "стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе".

В частности, США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, отмечается в указе.

"В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации трактовать Соглашение о Луне как отражающее или каким-либо иным образом выражающее обычное международное право", - говорится в нем.

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах было принято Генассамблеей ООН в декабре 1979 года. В нем утверждается, что исследование и использование спутника является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах мирового сообщества, а государства, занимающиеся исследованием Луны, должны сотрудничать и оказывать взаимопомощь друг другу.