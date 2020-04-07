Малоимущим раздали муку с червями? Правительство провело проверку (видео)

Качество муки на складах Фонда государственных материальных резервов проверяется регулярно. Правила хранения готовой продукции отвечают всем предъявляемым требованиям. Об этом сообщили в аппарате правительства.

Ранее, в социальных сетях появилась информация, что государство раздает людям муку с червями в качестве гуманитарной помощи.

"Мука для раздачи нуждающимся была завезена в город Бишкек со складов акционерного общества "Кант-Дан-Азык" и государственного предприятия "Дан", расположенного в городе Кара-Балта. На данных комбинатах специально произведен отбор проб муки I и II сорта из штабелей готовой продукции. В результате в муке, пропускаемой через сито № 56, зараженность не обнаружена. В акционерном обществе "Кант-Дан-Азык" и государственном предприятии "Дан", качество готовой продукции проверяется регулярно.

В правительстве отмечают, что черви в муке, запечатлённые на видео, не являются мучными. Это вид насекомых, которые обитают в плодах фруктовых деревьев.

Отметим, у пользователей соцсетей новость о том, что в муке нашли червей не вызвала удивления. В 2016 году разгорелся скандал из-за поставок зараженной муки со складов Госматрезервов в детские дома и интернаты.

Напомним, в Кыргызстане введен режим ЧП в связи с распространением коронавируса. Тысячи человек остались без работы. Наиболее уязвимым слоям население правительство помогает продуктами питания.