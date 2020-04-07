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Стало известно расписание телеуроков для школьников

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- Екатерина Улитина
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Министерство образования Кыргызстана опубликовало расписание телеуроков для школьников. Напомним, в четвертой четверти дети будут учиться дистанционно. Уроки будут транслироваться по телевидению.

Для учащихся начальной школы уроки будут транслировать на канале "Баластан", для учеников средней и старшей школы - на телеканале ЭлТР.

Напомним, дистанционное образование в Кыргызстане стало вынужденной мерой, на которую пошло Министерство образования из-за распространения коронавируса и введенного правительством режима чрезвычайной ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/386937
Теги:
Министерство образования, образование, школа, Кыргызстан
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