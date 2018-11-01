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Задержан делец, который обманом брал деньги за трудоустройство за рубежом

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- ВБ
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В Управление Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики по городу Бишкек с заявлением обратились граждане Кыргызской Республики о принятии мер в отношении руководителя ОсОО "Оками", гражданина Нурланов Н., который, войдя в доверие с целью получения денежной выгоды, обещал трудоустройство за рубежом, сообщает пресс-служба Финпола.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ОсОО "Оками" в декабре 2017 года была выдана лицензия "на право деятельности, связанной с трудоустройством граждан Кыргызской Республики за рубежом" сроком на один год. В мае 2018 года выданное разрешение (лицензия) было приостановлено в связи с нарушениями пункта 1 раздела 3 Положения "О порядке осуществления деятельности по трудоустройству граждан Кыргызской Республики за рубежом" №639 от 08.09.2006 г., а также на основании заявлений граждан.

Однако руководство указанного ОсОО, нарушая Закон "О внешней трудовой миграции" и указанное Положение, продолжило заниматься незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с трудоустройством граждан за границей. При этом, получая от граждан денежные средства, не исполнял обязательства по трудоустройству. Тем самым причинил ущерб в значительном размере (340 тысяч 485 сомов, 1 тысяча 396 Евро и 300 долларов США).

Кроме того, Нурланов Н., продолжая свои преступные деяния с целью получения денежной выгоды, занимался подделкой дипломов и рекомендательных писем.

По данному факту в отношении руководителя ОсОО "Оками" возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 180 (незаконное предпринимательство), 166 (мошенничество) и 350 (подделка документов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

30 октября текущего года по итогам принятых мер, по подозрению в совершении преступления, задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек руководитель ОсОО "Оками" Нурланов Н.

Уважаемые граждане Кыргызской Республики, если вы пострадали от незаконных действий указанного ОсОО просим вас незамедлительно обратится в ГСБЭП при ПКР по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707.

ГСБЭП настоятельно рекомендует быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников!

По данным VB.KG, задержанный - некто Нурсерик Нурланов. От его действий пострадало как минимум 30 граждан. И количество жертв лжепредпринимателя может возрасти.

Фото с аккаунта Нурланова в VK.com. 10 августа 2017 года Нурсерик удалил этот аккаунт, сопроводив подписью: "Когда-то я создал эту страницу для своей собаки, но теперь она сама зарегистрировалась".

И сегодня в Первомайском суде Бишкека должно состояться заседание по вынесению санкции в отношении задержанного.


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URL: https://www.vb.kg/374683
Теги:
афера, задержание, мошенничество, подделка, трудовая миграция, трудоустройство, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан
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