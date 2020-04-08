Моноспектакль "Пушкин" готовится представить публике актриса Ирина Суркова

Новый моноспектакль "Пушкин" готовится представить публике актриса Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова Ирина Суркова.

Зрителей ждет камерное представление, рассчитанное на Малую сцену. Премьера должна состояться уже после снятия всех карантинных мер.

"Этот спектакль я еще ни разу не показывала на зрителя. Ранее "Пушкин" был приглашен на международный фестиваль-конкурс национальных театров "Москва – город мира". Но я не смогла на него выехать. Хотела также показать его на очередном Пушкинском театральном фестивале, который проходит в Пскове. Тоже не сложилось. Надеюсь, когда закончится карантин, и вновь откроются театры, смогу, наконец, представить его бишкекским зрителям", - рассказала Ирина Суркова VB.KG.

Моноспектакль Ирины Сурковой длится около часа. Актриса работала над ним по большей части самостоятельно. На последнем этапе ей помогала режиссер Нелли Плешакова.

В основе нового представления – стихи и проза Александра Сергеевича Пушкина. Актриса обращается к известным произведения поэта и его черновым наброскам. Звучит в спектакле музыка, созданная композиторами, входящими в дружеский круг Пушкина, его современниками. Зрители услышат отрывки из сочинений Михаила Вильегорского, Александра Алябьева. Кроме того, Суркова использовала в своем моноспектакле музыку русского гитариста-семиструнника, композитора Михаила Высотского.

"Мой "Пушкин" в отличие от моноспектакля "Наедине с Пушкиным" Сергея Матвеева, не так давно показанного в Бишкеке, очень интимный. Такие спектакли рождаются, когда ты просто не можешь чем-то не поделиться с людьми. Мне хотелось снять с образа Пушкина лишний пафос, с каким его зачастую привыкли воспринимать. А показать величайшего поэта, как человека – очень открытого, ранимого, с каким-то детским ощущением жизни, безусловно, невероятно талантливого, преодолевавшего множество трудностей. Неординарную во всех отношениях, но очень цельную личность", - добавила Ирина Суркова.