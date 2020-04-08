Оставайтесь дома! В Бишкеке запустили флешмоб в поддержку медиков (видео)

В Бишкеке дети запустили флешмоб в поддержку медицинских работников, которые сегодня делают все возможное, чтобы остановить распространение COVID-19 в Кыргызстане.

Ребята нарисовали рисунки, на которых призывают кыргызстанцев оставаться дома и таким образом помочь врачам в борьбе с инфекцией.

Напомним, в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. В ряде населенных пунктов введены жесткие ограничения на передвижение граждан и работу практически всех предприятий.

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