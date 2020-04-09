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В России упрощают процедуру получения гражданства

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- Евгений Денисенко
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В Государственную Думу РФ внесли правительственный законопроект об упрощении получения российского гражданства. Документом предусмотрена возможность для жителей других стран подавать заявление на получение этого гражданства, не отказываясь от имеющегося, сообщили в ГД.

В ней напомнили, что в настоящее время одним из условий вступления иностранца в российское подданство является его обращение в полномочный орган своего государства с заявлением об отказе от имеющегося гражданства.

Новым законопроектом также предлагается исключить требования о соблюдении условия трехлетнего срока нахождения на территории России и подтверждении наличия источника средств.

Предполагается, что такая норма, в частности, коснется тех, у кого ранее было гражданство СССР, и тех, кто проживал и проживает в государствах, входивших в состав Советского Союза, и не получил гражданство этих государств. Речь идет также об иностранцах, которые состоят в браке с гражданином России, проживающим в ней, и имеют в этом браке общих детей.

Кроме того, документом предлагается сократить с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.


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URL: https://www.vb.kg/386972
Теги:
законопроект, Россия, гражданство
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